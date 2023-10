Nova loja oficial do Botafogo no BarraShopping, na Zona Oeste do Rio - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 26/10/2023 16:34

Rio - O Botafogo inaugurou nesta quinta-feira (26), no BarraShopping, na Zona Oeste do Rio, a primeira loja oficial do clube na "Era SAF", liderada pelo empresário estadunidense John Textor. Depois de meses de espera para abertura do espaço, torcedores formaram longa fila para adquirirem produtos licenciados do Glorioso.

A loja funcionará de segunda à sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Além dos materiais produzidos pela empresa Reebok, o estabelecimento também conta com produtos de linha especial de jogadores, como de Tiquinho Soares e Matías Segovia, acessórios, e também uniformes da equipe de basquete - estes da marca "W A Sport".

Além do primeiro espaço físico, o Botafogo também reabrirá a histórica loja na sede de General Severiano, que está na reta final da reforma para receber os torcedores. A expectativa é de abertura no mês de novembro.