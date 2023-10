Rafael lesionou o joelho em julho, no clássico com o Vasco, e só deve retornar aos gramados em 2024 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/10/2023 10:24

Rio - O lateral-direito Rafael, do Botafogo , provocou o Flamengo nas redes sociais após a derrota do Rubro-Negro para o Grêmio, de virada, por 3 a 2. Ele fez alusão ao "apagão" que a equipe teve na Arena do Grêmio, no segundo tempo, quando sofreu três gols em dez minutos.

"Parece que acabou a luz no segundo tempo na Arena do Grêmio, hein", brincou Rafael.

Lateral-direto do Botafogo, Rafael provoca o Flamengo nas redes sociais Reprodução

Não é a primeira vez que o lateral-direito se mostra ativo nas redes sociais. Na vitória do Botafogo sobre o América-MG, fora de casa, Rafael fez alusão à brincadeira recebida no início da temporada, de que o Alvinegro era um "elefante em cima da árvore".

Rafael, entretanto, não entra em campo desde julho. O lateral sofreu uma lesão no tendão patelar do joelho esquerdo contra o Vasco e, de acordo com a previsão, só retornaria em 2024. Porém, tem respondido de forma positiva ao tratamento. Ele já avançou na fisioterapia e faz trabalhos leves, correndo no campo.

Em tempo: mesmo sem entrar em campo na rodada, devido ao adiamento do duelo com o Fortaleza, o Botafogo viu a vantagem na liderança se manter. Com as derrotas de Flamengo e Red Bull Bragantino, os sete pontos de frente seguem. Na próxima rodada do Brasileirão, o Alvinegro enfrenta o Cuiabá, no domingo (29), no Nilton Santos, às 20h.