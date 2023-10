Escudo do Botafogo formado por drones iluminados no Estádio Nilton Santos - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 26/10/2023 16:23

Rio - Com o jogo adiado contra o Fortaleza, que seria realizado na última terça-feira (24), o Botafogo viu seus adversários diretos ao título do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Flamengo, perderem seus respectivos jogos. Assim, a vantagem de sete pontos na liderança continuar a mesma, mas agora com um jogo a menos. O jornalista André Rizek, do "SporTV", afirmou que o Alvinegro é o grande vencedor da rodada e projetou o número de pontos que o clube precisa para conquistar o tricampeonato brasileiro.

"Sem entrar em campo, o Botafogo foi o grande vencedor da rodada. Está chegando a hora, torcedor alvinegro! Depois dessa rodada, agora a conta é quando o Botafogo vai levantar a taça. Agora a conta são 20 pontos para a taça, para a boca de jacaré se fechar. O Botafogo nem precisa conquistá-lo todos, vencendo ou empatando. Basta somar 15 pontos, 50% de aproveitamento, e o vice-líder Bragantino perder cinco pontos dos nove jogos que tem a fazer", disse.

Rizek também pontua que sua projeção é mais conservadora e ressalta que o torcedor precisa afastar a desconfiança porque o título está na mão do Alvinegro.

"É uma projeção conservadora. Nessa soma o Botafogo faz 15 pontos. Parece tranquilo, né? Com esse cenário, basta por exemplo que o Bragantino perca para o Flamengo no Maracanã e aí é fim de papo. Estou fazendo as contas para mostrar como está na mão do Botafogo. É o momento de chutar a desconfiança e já começar a fazer conta de quando o time vai levantar a taça que não vem desde 1995", finalizou.

Com um jogo a menos no Brasileirão, o Botafogo volta a campo no próximo domingo (29) e recebe a equipe do Cuiabá, no Estádio Nilton Santos. A bola rola às 20h (de Brasília).