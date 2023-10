Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/10/2023 12:30

Rio - A final da Libertadores de 2024 ainda não tem sede definida, mas a CBF propôs que nenhum país da América do Sul receba a partida. Entidade conversa com a Conmebol sobre a possibilidade da disputa do torneio acontecer nos Estados Unidos. As informações são do portal "UOL".

A proposta teria sido feita pelo presidente Ednaldo Rodrigues ao mandatário da Conmebol, Alejandro Dominguez. O evento nos EUA seria positivo, de acordo com a CBF, porque haveria uma maior receita financeira e portanto remuneração às federações nacionais, aproveitaria a proximidade com a Copa do Mundo, que acontecerá no país em 2026, e também aproveitaria a estrutura da Copa América, que será nos Estados Unidos no ano que vem.

Alejandro Dominguez indicou que seria preciso dar chance a outros países sul-americanos de receber o jogo. Brasil, Uruguai, Peru e Equador já foram sedes da final única da competição. No ano que vem, o país não irá receber nem a final da Libertadores nem da Sul-Americana. A Argentina aparece como um forte candidato a sediar a decisão da principal competição de clubes do continente, porém, não há definição.