Gustavo Scarpa, novo reforço do Olympiakos - Divulgação/Olympiakos

Gustavo Scarpa, novo reforço do OlympiakosDivulgação/Olympiakos

Publicado 26/10/2023 20:30

Rio - O apoiador Gustavo Scarpa, de 29 anos, poderá retornar ao futebol brasileiro no ano que vem. De acordo com informações do jornal inglês "Nottingham Post", o seu empresário tentará a liberação do jogador em janeiro de 2024. Flamengo e Fluminense teriam interesse.

Scarpa pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos, da Grécia. Após uma passagem sem brilho pelo futebol inglês, o brasileiro segue sem espaço no seu novo clube. Até o momento, o meia entrou em campo em apenas quatro partidas.

O favorito para contar com Scarpa é o Palmeiras, último clube que o meia atuou no futebol brasileiro. O jogador deixou o Verdão no fim do ano rumo ao Nottingham Forest. Antes de ser emprestado ao Olympiacos, o Flamengo chegou a fazer uma consulta ao clube inglês, mas Scarpa preferiu seguir no futebol europeu.

O meia foi revelado pelo Fluminense e acabou deixando o Tricolor no fim de 2017. O fim do ciclo de Scarpa nas Laranjeiras não foi positivo, com direito a uma batalha judicial. Posteriormente, o Flu fez um acordo com o Palmeiras e o apoiador ficou livre para atuar no Verdão.