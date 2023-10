Fernando Diniz - Vitor Silva/CBF

Publicado 26/10/2023 20:07

Rio - A CBF decidiu solicitar à Fifa um novo prazo para realizar a convocação da seleção brasileira para a Data Fifa de novembro, que deveria acontecer até o próximo domingo (29). O motivo alegado pela entidade é a proximidade da data com a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, que acontecerá no dia 4 de novembro, no Maracanã, já que o técnico Fernando Diniz acumula as funções no Brasil e no Tricolor. A informação é do "UOL".

Ainda sem resposta da Fifa, a CBF já decidiu que não fará qualquer evento para a convocação antes da realização da final da Libertadores. A lista pode ser enviada à Fifa mesmo sem ter sido anunciada publicamente, mas esse não é o desejo da CBF.

A convocação será para os duelos contra a Colômbia, fora de casa, e a Argentina, no Maracanã. A equipe brasileira chega pressionada após empatar com a Venezuela por 1 a 1 e ser derrotada pelo Uruguai por 1 a 0. Além disso, não terá a presença de Neymar, que se machucou contra os uruguaios.

Em meio à indefinição sobre a convocação, Fernando Diniz segue sua rotina no Fluminense. O Tricolor volta a campo neste sábado (28), às 22h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.