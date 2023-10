Torcedora do River Plate - Reprodução / Twitter

Publicado 26/10/2023 18:38

Rio - Principais clubes de Buenos Aires, Boca Juniors e River Plate têm uma rivalidade histórica que já decidiu uma Libertadores. Após a vitória sobre o Independiente, pelo Campeonato Argentina, uma torcedora do tetracampeão sul-americano apareceu com uma camisa do Fluminense por baixo e deixou claro a torcida pelo Tricolor na decisão da Libertadores de 2023.

- Torcedora do River Plate na saída do Momunetal de Núñez, com uma camisa do Fluminense.



— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 26, 2023

"Este clube (Fluminense) vai ganhar a Copa. Vai ganhar a Copa Libertadores", afirmou a torcedora. O resultado colocou o River Plate na liderança do seu grupo no Campeonato Argentino, com dois pontos a mais que o Independiente, que está segundo. O Boca faz parte de outra chave está em décimo lugar.

Vale lembrar que o River Plate enfrentou o Fluminense na fase de grupo da Libertadores. No Maracanã, o Tricolor goleou o clube argentino por 5 a 1, e no Monumental, os donos da casa venceram por 2 a 0. Ambos os clubes avançaram de fase, mas o River foi eliminado pelo Internacional nas oitavas da competição.

Fluminense e Boca Juniors decidem a Libertadores no próximo dia 4, no Maracanã. O clube argentino busca a sétima taça, enquanto o Tricolor quer o título inédito. O jogo único acontecerá às 17 horas (de Brasília).