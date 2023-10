Gabriel Pirani celebra gol marcado na vitória da seleção brasileira - Foto: Lesley Ribeiro/CBF

Publicado 26/10/2023 22:35

Chile - O Brasil está classificado para as semifinais dos Jogos Pan-Americanos 2023. A conquista da vaga antecipada veio com a vitória sobre a Colômbia por 2 a 0 no Estádio Sausalito, em Viña del Mar. Guilherme Biro, do Corinthians, e Gabriel Pirani, ex-Fluminense e hoje no DC United, fizeram os gols do jogo.

Com o resultado, a Seleção chegou aos seis pontos e aparece na liderança isolada do Grupo B. Estados Unidos (três pontos) e Colômbia (três pontos) estão em segundo e terceiro, respectivamente. Já Honduras, que ainda não pontou, fica na lanterna.

AGENDA

A Canarinho volta a campo no domingo para enfrentar Honduras, às 13h, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar. A partida é válida pela terceira e última rodada do Grupo B.