James Harden é ala-armador do Philadelphia 76ersTim Nwachukwu/AFP

Publicado 26/10/2023 20:30

EUA - A polêmica entre James Harden e o Philadelphia 76ers ganhou mais um capítulo nesta semana. O ala-armador tentou viajar com a equipe para a estreia na temporada da NBA, contra o Milwaukee Bucks, mas foi impedido por um segurança no momento do embarque. A liderança da franquia afastou o astro devido à ausência de 10 dias no calendário de treinos e gravações de mídia para a liga.

No período de férias, Harden mostrou insatisfação em meio aos valores apresentados pelos 76ers para a temporada 2023/2024 da NBA, e o desejo de se transferir para o Los Angeles Clippers não se transformou em realidade.

Com isso, o "Barba" chegou a criticar Daryl Morey, vice-presidente do Philadelphia 76ers, chamando de "mentiroso" e criticando sua gestão na franquia. Na imprensa estadunidense, começou a ser levantada a hipótese de que Harden teria forçado uma saída.