Publicado 26/10/2023 19:17 | Atualizado 26/10/2023 19:18

Jordana Araújo é a nova comentarista do Grupo Globo Reprodução Rio - O Grupo Globo acertou a contratação da comentarista Jordana Araújo, considerada uma das revelações da Band nos últimos anos. A jornalista aceitou a proposta para trocar de emissora e pediu demissão do canal paulista na última terça-feira (24). A informação foi divulgada pela "Folha de São Paulo".

A contratação de Jordana é parte do projeto da Globo para fortalecer suas transmissões de futebol feminino. Para 2024, a ideia é ter mais de 100 jogos da modalidade transmitidos pela Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, na TV por assinatura.

Antes de iniciar sua caminhada na nova emissora, Jordana terá outros compromissos para cumprir. Ela participará da cobertura da final da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã, para as plataformas oficiais do torneio, e da reta final do Campeonato Paulista feminino no YouTube.