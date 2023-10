Gramado do Estádio Mané Garrincha, palco do duelo entre Flamengo e Santos - Reprodução

Publicado 26/10/2023 18:27

Distrito Federal - Palco da partida entre Flamengo e Santos, marcada para a próxima quarta-feira (1/11), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, preocupa quanto ao estado do gramado.

Além de receber confrontos pontuais ao longo da temporada, o local também serve como arena para shows e o último deles ligou o alerta para o clássico nacional. Após a retirada da estrutura para a apresentação de Roger Waters, na última terça-feira (24), o campo apareceu com diversas marcas e apresentando imperfeições no terreno. As informações são do portal "Torcedores".

O Flamengo optou pela capital federal após o fechamento do Maracanã, que passou para as mão da Conmebol devido à final da Libertadores, no dia 4/11. Até o duelo com o Santos, o Mané Garrincha passará por reparos para uma melhor apresentação.