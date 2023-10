Léo Pereira é um dos destaques do Flamengo na temporada - Marcelo Cortes / Flamengo

Léo Pereira é um dos destaques do Flamengo na temporadaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/10/2023 10:50

De acordo com o clube, Léo Pereira já iniciou tratamento conservador e se encontra medicado. Ele é um dos destaques da equipe na temporada, formando a dupla de zaga com Fabrício Bruno no Rubro-Negro.

O atleta Léo Pereira sofreu um trauma no tórax durante a partida contra o Grêmio. Foi encaminhado para exames que diagnosticaram uma fissura no sétimo arco costal esquerdo. Já iniciou tratamento conservador e se encontra medicado. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 26, 2023

Com o adiamento da partida contra o Red Bull Bragantino, o Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira (1), no Mané Garrincha, às 20h, contra o Santos. A equipe comandada por Tite ocupa a quarta posição na tabela, com 50 pontos.