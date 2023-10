Hugo Souza, do Chaves - Foto: Divulgação/Instagram @grupo_desportivo_chaves

26/10/2023

Rio - Revelado pela base do Flamengo, o goleiro Hugo Souza, de 24 anos, poderá se transferir definitivamente do Rubro-Negro. De acordo com informações da "ESPN", o Chaves, de Portugal, deverá exercer a opção de compra acertada no empréstimo junto ao clube brasileiro.

Com isso, o Flamengo receberia algo em torno de R$ 6,2 milhões pelo goleiro. O seu contrato de empréstimo com o Chaves vai até o fim da temporada europeia, que acontece em junho de 2024. Até o momento, Hugo Souza tem nove partidas, sendo oito na liga portuguesa e um na Taça da Liga, equivalente à Copa do Brasil.

O goleiro se profissionalizou em 2020, tendo vivido seu melhor ano naquela temporada. Com Diego Alves vivendo problemas físicos, o jovem foi titular em muitos jogos, inclusive, na partida que valeu o título do Brasileiro daquele ano. Nas temporadas seguintes, o jovem oscilou bastante e acabou perdendo espaço. Foi negociado com o Chaves no primeiro semestre deste ano.