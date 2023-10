Gabigol renovará com o Flamengo até 2028 - Foto:Reprodução/ Buda Mendes

Gabigol renovará com o Flamengo até 2028Foto:Reprodução/ Buda Mendes

Publicado 26/10/2023 18:31 | Atualizado 26/10/2023 18:32

Rio - A renovação de Gabigol com o Flamengo tem gerado polêmica nos bastidores políticos do clube. Nesta quinta-feira (26), o grupo FlaFut publicou um manifesto em que se diz contra a extensão do vínculo com o camisa 10 até o fim de 2028.

O FlaFut era apoiador do presidente Rodolfo Landim, mas passou a adotar o tom de oposição nos últimos meses. Segundo o grupo político, não há justificativa para o alto investimento na renovação com Gabigol, que tem contrato com o time carioca até o fim de 2024.

O grupo FLAFUT espera que o atleta GABRIEL BARBOSA seja homenageado pelo FLAMENGO com uma estátua na Gávea, rendendo-lhe todas as homenagens por tudo que fez para a história do nosso Clube !!

Gols em finais de Libertadores somente GABIGOL e ZICO fizeram !!

Nunca esquerecemos !! — Grupo FLAFUT (@GrupoFLAFUT) October 26, 2023 "O grupo FLAFUT espera que a atual diretoria não renove o contrato do atleta GABRIEL BARBOSA por valores acima dos atuais, já exorbitantes, e por tempo que engesse decisões futuras de outras diretorias. Não há justificativa para renovação em face da atual performance do jogador", escreveu o grupo no Twitter.

Além de aumentar o tempo de contrato, Gabigol também receberá uma grande valorização financeira. O acordo com o ídolo rubro-negro já está costurado e deve ser oficializado em breve.