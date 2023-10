Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 26/10/2023 14:54

Rio - Na atual temporada, o Flamengo teve que conviver com o assédio do futebol saudita a alguns dos seus principais jogadores. Porém, de acordo com informações do portal "UOL", o fato não deverá se repetir em 2024. O desejo do mercado do esporte no país árabe será de intensificar os esforços por contratações de medalhões europeus.

Na atual temporada, jogadores como Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro foram consultados pelos clubes sauditas. O Flamengo chegou a receber propostas, porém, conseguiu manter esses jogadores. No ano que vem, o assédio do futebol do país não deverá ser intenso.

Apesar da presença de Jorge Jesus, ídolo do Flamengo, como treinador do Al-Hilal, e de Luís Castro, ex-técnico do Botafogo, no Al-Nasrr, os olhares das equipes sauditas não vão estar direcionados ao futebol brasileiro.

Outro nome que foi assediado pelo futebol do país do Oriente Médio foi Tite. Ex-treinador da seleção brasileira, o gaúcho é visto como um medalhão na Arábia Saudita. Porém, o técnico preferiu topar o desafio esportivo do Flamengo.