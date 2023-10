Duelo com o Grêmio marcou a primeira derrota do Flamengo sob o comando de Tite - Roberto Vinícius / AGAFOTO / Estadão Conteúdo

Publicado 26/10/2023 09:22

"Começamos muito bem, o Grêmio cresceu e equilibrou. Nós fizemos o gol, voltamos bem no segundo tempo. As mudanças foram colocando velocidade no adversário. Trouxe o empate numa circunstância de infiltração central e de qualidade que teve. O Flamengo sentiu o gol. Tem que absorver e isso é um processo de maturidade", declarou Tite.

"Eles tiveram efetividade nas jogadas criadas e fizeram os gols. Depois, marcamos o segundo gol. Com as mexidas, ainda tivemos velocidade, mas o insuficiente para empatar", completou.

Além disso, Tite justificou a saída do chileno Pulgar, volante que estava bem no jogo e foi substituído no intervalo. "O Pulgar saiu por condição clínica, já estava com uma virose, com cartão já e debilitado. Está sendo medicado. Não fosse isso, não sairia", explicou o treinador.

Com o adiamento da partida contra o Red Bull Bragantino, o próximo compromisso do Flamengo será contra o Santos, no Mané Garrincha, em Brasília, na quarta-feira (1), às 20h. O Rubro-Negro perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, e caiu para a quarta colocação na tabela, com 50 pontos.