Partida entre Botafogo x Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Nilton Santos. Na noite deste sábado, 21.Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/10/2023 18:32

Rio - A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro registrou a melhor média de público desta edição do torneio. Ao todo, 339.944 torcedores foram aos estádios no último final de semana, com aproximadamente 34 mil pagantes por partida.

Exceto Corinthians, Coritiba e Cuiabá, todos os clubes superaram suas médias. Inclusive, o recorde de público do Brasileirão foi registrado no "Clássico dos Milhões", entre Flamengo e Vasco, que contou com 64.524 pagantes no Maracanã.

"Esses números mostram a força do futebol brasileiro e a confiança do torcedor no trabalho realizado pela CBF junto com os clubes, atletas, árbitros e dirigentes. Estamos contentes e trabalhando para a competição crescer ainda mais nas próximas rodadas", celebrou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Só na última rodada, sete partidas tiveram pelo menos 30 mil presentes nos estádios: Flamengo x Vasco (64.524), São Paulo x Grêmio (47.132), Bahia x Fortaleza (43.991), Corinthians x América-MG (37.954), Atlético-MG x Cruzeiro (36.633), Internacional x Santos (36.584) e Botafogo x Athletico-PR (33.619).

O Campeonato Brasileiro de 2023 registra os maiores números da história e, ao todo, já recebeu mais de 7,2 milhões de torcedores.

Confira os públicos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro:



Flamengo 1 x 0 Vasco - Maracanã - 64.524



São Paulo 3 x 0 Grêmio - Morumbi - 47.132



Bahia 2 x 0 Fortaleza - Arena Fonte Nova - 43.991



Corinthians 1 x 1 América-MG - Neo Química Arena - 37.954



Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro - Arena MRV - 36.633



Botafogo 1 x 1 Athletico-PR - Nilton Santos - 33.619



Internacional 7 x 1 Santos - Beira-Rio - 36.584



Coritiba 0 x 2 Palmeiras - Couto Pereira - 19.387



Cuiabá 1 x 1 Goiás - Arena Pantanal - 13.417



Red Bull Bragantino 1 x 0 Fluminense - Nabi Abi Chedid - 6.703