Lionel Messi jogou poucos jogos pela MLS e Inter Miami não conseguiu classificaçãoChandan Khanna / AFP

Messi disputou apenas seis jogos da Major League Soccer (MLS) e mesmo assim foi indicado à disputa pelo prêmio de melhor jogador da temporada . Entretanto, o craque do Inter Miami ficou fora da lista dos três finalistas e

Entre todos os troféus que serão entregues, o argentino é o único dos concorrentes que joga por um time que não se classificou para a fase final, de mata-mata.



Messi viu os compatriotas Thiago Almada, do Atlanta United, e Luciano Acosta, do FC Cincinnati, serem indicados à principal premiação da liga de clubes americana, ao lado do franco-gabonense Dénis Bouanga, do Los Angeles FC.



Já Messi disputará com o grego Giorgos Giakoumakis, do Atlanta United, e o alemão Eduard Löwen, do St Louis City, para saber quem é o melhor estreante.



O único brasileiro que concorre a algum prêmio da temporada da MLS é João Paulo, ex-Botafogo. O volante do Seattle Sounders, foi indicados para a disputa do "retorno do ano", para jogadores que se recuperaram de lesão e foram bem na competição.