Ex-affair de CR7 faz aniversário e promete presente ousado a fãs

Rio - Ex-affair de Cristiano Ronaldo, a modelo chilena Daniella Chavez completou 34 anos nesta quinta-feira. Em Dubai, onde está aproveitando esta data especial, a musa do OnlyFans fez uma promessa ousado aos seus seguidores.

"Hoje é meu aniversário. Se você usar a hashtag #cumpleDaniellaChavez estarei dando um like!! Se a hashtag de presente de aniversário virar tendência, vou postar algo bem sexy aqui", afirmou.

Daniella Chavez também é musa do OnlyFans e faz muito sucesso nas redes sociais. No total, a chilena tem mais de 19 milhões de seguidores no Instagram.

