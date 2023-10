Old Trafford, estádio do Manchester United - Getty Images

Publicado 26/10/2023 15:32

Inglaterra - O Manchester United divulgou, nesta quinta-feira (26), o balanço financeiro do clube do período entre 30 de junho de 2022 até 30 de junho deste ano. Os Red Devils conseguiram novo recorde de faturamento entre os integrantes da Premier League: 648,4 milhões de libras (cerca de R$ 3,9 bilhões na cotação atual).

As ações comerciais e dias de jogo no Old Trafford impulsionaram esse faturamento, com mais de 302,9 milhões e 136,4 milhões de libras, respectivamente. A equipe não disputou a Liga dos Campeões da UEFA, ficou em terceiro lugar na Premier League, foi finalista da Copa da Inglaterra e conquistou o título da Copa da Liga Inglesa.

Com o processo de reestruturação do clube e um novo modelo de investimento no futebol, as despesas com salários caíram para 331,4 milhões de libras (R$ 2,08 bilhões), 52,8 milhões (R$ 319 milhões) a menos em relação à folha da temporada 2022/2023 incluindo departamento de futebol.

Para a fechamento do balanço fiscal na metade de 2024, a família Glazer - dona do clube - projetou faturamento entre 650 e 680 milhões de libras (R$ 4,12 bilhões).