Rodinei foi fundamental para o Olympiacos no jogo contra o West HamFoto: Marilia VASILAKOPOULOU / Eurokinissi / AFP

Publicado 26/10/2023 15:40

Grécia - O brasileiro Rodinei, ex-Flamengo, marcou o segundo gol do Olympiacos na vitória sobre o West Ham por 2 a 1 no Stadio Georgios Karaiskakis, nesta quinta-feira, 26, pela terceira rodada do Grupo A da Liga Europa. Após cortar a marcação, o lateral-direito finalizou cruzado de perna esquerda, a bola desviou no zagueiro Ogbonna e entrou.

A marcação, vale mencionar, chegou ser de gol contra. No entanto, a última atualização da Uefa confirma que o gol foi de Rodinei. Abaixo, veja como foi:

Rodinei acaba de fazer um gol em cima do West hampic.twitter.com/9hR86yMJmA — Planeta do Flamengo (@fla_infos) October 26, 2023

Rodinei, aliás, não foi o único ex-Flamengo a marcar na partida. Já na reta final de segundo tempo, Lucas Paquetá acertou um bonito chute de fora da área para balançar as redes do Olympiacos. O gol deixou o West Ham vivo no jogo, mas os ingleses não conseguiram arrancar o empate.

Com o resultado, o Olympiacos chegou aos quatro pontos e aparece na terceira colocação. Já o West Ham segue com seis pontos, na liderança do grupo.