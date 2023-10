Valentín Barco, lateral-esquerdo do Boca Juniors - Javier García Martino/Boca Juniors

Publicado 26/10/2023 17:12

Argentina - Um dos grandes xodós da torcida do Boca Juniors é o lateral-esquerdo Valentín Barco. Aos 19 anos, o jovem é um destaques da campanha que levou o time argentino até a decisão da Libertadores, contra o Fluminense, no Maracanã. Sobre o desafio de decidir o título no estádio do adversário, ele foi categórico ao afirmar que os Xeneizes vão encher o palco da partida e que os jogadores já estão acostumados.

"Será tudo do Boca, eles vão assumir tudo. Como estamos acostumados. Todo lugar que vamos é sempre do Boca, está cheio de gente. São 50%, mas nos sentimos em casa em todos os lugares", comentou o lateral ao site oficial da Libertadores.

Segundo a imprensa argentina, a expectativa é de que cerca de 100 mil torcedores do Boca embarquem rumo ao Rio de Janeiro para acompanhar decisão.

"Eles são muito fanáticos, são loucos. Isso se sente muito, o apoio da população na hora de fazer esses jogos", disse Barco.

Por fim, o jovem argentino comentou sobre a qualidade de ambas as equipes e garantiu que o Boca vencerá a decisão.

"Eles jogam bem, mas nós também. Então vamos sair e vencer", finalizou.

Boca Juniors e Fluminense se enfrentam pelo título da Libertadores de 2023. A final em jogo único será no próximo dia 4 (sábado), às 17h (de Brasília), no Maracanã.