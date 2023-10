Evento BRAVE CF 78: Victorious 5 promete grandes combates - (Foto: Divulgação)

Publicado 26/10/2023 17:30 | Atualizado 26/10/2023 17:54

Um duelo entre Brasil e Rússia valendo cinturão é o destaque do evento de MMA do BRAVE CF em copromoção com o Victorious Fighting Entertainment, agendado para o dia 7 de dezembro, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, Ceará.



Os protagonistas do combate são o brasileiro Edilceu "Para-Raio" Alves e o russo campeão mundial de Sambo, Velimurad Alkhasov. O duelo vale o cinturão inaugural peso-mosca do BRAVE CF.



Aos 40 anos de idade, o capoeirista nocauteador Edilceu "Para-Raio" vive o melhor momento de sua carreira. Invicto desde 2017, o mato-grossense vem embalado por seis vitórias consecutivas, as duas mais recentes já pelo BRAVE CF.



Já Velimurad Alkhasov possui um estilo mais estratégico, responsável por levá-lo ao triunfo por decisão em 67% das vezes que venceu no MMA. Até agora imbatível no BRAVE CF, o russo já vitimou cinco adversários lutando pela companhia do Bahrein.