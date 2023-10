Mayara Melo (de preto) comentou sobre sua chegada à elite do Jiu-Jitsu - (Foto: Ilan Pellenberg)

Mayara Melo (de preto) comentou sobre sua chegada à elite do Jiu-Jitsu (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 26/10/2023 09:00 | Atualizado 26/10/2023 14:12

Graduada faixa-preta no início deste ano, Mayara Melo, representante da GFTeam, vem colocando à prova sua promoção em importantes competições de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. Recentemente, a jovem de 22 anos conquistou medalhas no San Diego Open e na Jiu-Jitsu Con, em suas primeiras competições na elite da arte suave.



Em busca do sonho de se tornar campeã mundial na faixa-preta, Mayara Melo, que tem o apoio da Brazil Combat, comentou sobre as diferenças desde a graduação e o foco em conquistar seus objetivos.



"Na faixa preta é uma responsabilidade muito grande. Acho que a minha mentalidade mudou muito, porque eu já pensava em evoluir tecnicamente nas faixas coloridas, mas na preta é diferente... É o alto nível de Jiu-Jitsu, lutando contra adversárias que eu sempre admirei, então hoje mais do que nunca me sinto na obrigação de evoluir sempre", disse a jovem, que completou:



"Tem uma pressão a mais (na preta), mas ao mesmo tempo eu me senti confortável com ela, gosto de trabalhar sob pressão, e cresce a mídia, o que eu acho muito legal. A mídia fica em cima dos faixas-preta e foi o que eu achei mais diferente. Estou engatinhando ainda, mas feliz demais porque no meu primeiro campeonato já implementei minha técnica favorita, de Judô, e consegui medalhar".