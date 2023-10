Vini Jr - AFP

Publicado 26/10/2023 18:00

Rio - O atacante Vini Jr, de 23 anos, está perto de ter seu contrato renovado pelo Real Madrid. De acordo com informações do jornal espanhol "AS" já há um acordo entre as partes para que um novo vínculo válido até junho de 2028 seja assinado.

O brasileiro irá receber uma valorização salarial e sua multa será no valor de um bilhão de euros (R$ 5,28 bilhões na cotação atual). A tendência é que o anúncio seja feito em outubro e inicie uma série de ampliações de vínculo por parte do clube espanhol.

Além do ex-atacante do Flamengo, outros dois jogadores devem ser contemplados. O zagueiro Éder Militão, de 25 anos, e o atacante Rodrygo, de 22 anos. Os novos contratos deles vão valer até junho de 2027. Os dois também vão receber reajuste salarial e um aumento na multa.