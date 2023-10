Troféu da Liga Europa - Divulgação/Uefa

Publicado 26/10/2023 19:56

Liverpool e Roma somaram, nesta quinta-feira, a terceira vitória consecutiva na fase de grupos da Liga Europa. As duas equipes têm 100% de aproveitamento e lideram a chave E e G, respectivamente.



O time inglês, quase todo de reservas, bateu o Toulouse por 5 a 1, com gols de Diogo Jota, Endo, Darwin Nuñez, Gravenberch e Salah. Dallinga fez o gol de honra para os franceses, que permanecem com quatro pontos. No outro jogo do grupo, Union Saint Gilloise (dois pontos) e LASK (um ponto) empataram por 1 a 1.



A Roma precisou de apenas 17 minutos para marcar dois gols, com Bove e Lukaku, e derrotar o Slavia Praga no estádio Olímpico da capital romana. Os italianos ficam com nove pontos, enquanto os adversários permanecem com seis. Sheriff e Servette ficaram no empate por 1 a 1, somando cada um o primeiro ponto na competição



No Grupo H duas vitórias por 5 a 1. O Bayer Leverkusen (nove pontos) passou pelo Qarabag (seis), enquanto o Molde (três) venceu o Haechen (zero).

Confira os resultados da terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa:

Grupo A - Olympiacos-GRE 2 x 1 West Ham-ING e Backa Topola-SER 1 x 3 Freiburg-ALE;

Grupo B - Olympique de Marselha-FRA 3 x 1 AEK-GRE e Brighton-ING 2 x 0 Ajax-HOL;

Grupo C - Aris Limassol-CHI 0 x 1 Betis-ESP e Sparta Praga-TCH 0 x 0 Rangers-ESC;

Grupo D - Rakow Czestochowa-POL 1 x 1 Sporting-POR e Sturm Graz-AUT 2 x 2 Atalanta-ITA;

Grupo E - Liverpool-ING 5 x 1 Toulouse-FRA e Union Saint-Gilloise-BEL 2 x 1 LASK-AUT;

Grupo F* - Panathinaikos-GRE 1 x 2 Rennes-FRA;

Grupo G - Roma-ITA 2 x 0 Slavia Praga-TCH e Sheriff-MOL 1 x 1 Servette-SUI;

Grupo H - Molde-NOR 5 x 1 Hacken-SUE e Bayer Leverkusen-ALE 5 x 1 Qarabag-AZE.

* A partida entre Villarreal, da Espanha e Maccabi Haifa, de Israel, foi adiada.