Thiago Neves é ídolo do FluminenseDivulgação

Publicado 26/10/2023 19:30

Rio - Thiago Neves fez história no Fluminense e no Cruzeiro. Seu principal título pelo Tricolor aconteceu em 2012, no Campeonato Brasil. Porém, o agora ex-jogador afirmou que não gostaria de ter atuado pelo clube das Laranjeiras naquela temporada. O seu desejo era continuar no Flamengo.

"Meu desejo ali era de ter ficado no Flamengo. Foi o melhor ano (2011) profissional que eu tive. Em números, meu melhor ano foi no Flamengo. Aconteceu que o Flamengo tinha um prazo para exercer a minha compra junto ao Al Hilal, mas deixou passar. Nessa, entra o Celso Barros, que veio conversar comigo e perguntou: "e se eu entrar nesse negócio aí?". Respondi que eu só não queria voltar para a Arábia, que se ele entrasse eu ia para o Fluminense. Aí o Fluminense foi lá e me comprou", afirmou em entrevista à "ESPN".

Thiago Neves, de 38 anos, teve três passagens pelo Fluminense. A primeira de 2007 a 2008, com um título da Copa do Brasil, a segunda no ano seguinte, que foi curta e sem conquistas, e terceira de 2012 a 2013, que terminou com um Carioca e um Brasileiro. Além de Fla, Flu e Cruzeiro, o meia atuou por Paraná, Sport e Grêmio.