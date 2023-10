Thiago Silva não fechou as portas na seleção brasileira - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 26/10/2023 12:31

Rio - Figurinha carimbada na seleção brasileira ao longo dos últimos anos, Thiago Silva viu o cenário mudar em 2023. Aos 39 anos, o defensor não foi mais convocado após a Copa do Mundo do ano passado e revelou que a novidade causou estranheza em seu filho Isago, que se acostumou a vê-lo defendendo o Brasil.

"Um dia eu estava assistindo a um jogo e meu filho me perguntou: ‘Quem está jogando?’ Eu disse que era o Brasil. E ele me perguntou por que eu não estava lá. Tive que explicar que os anos passam, a carreira passa e há uma renovação na seleção. O futebol é assim. Eu disse que mais tarde ele poderia estar no lugar do pai. Eles entendem mais esse momento, minha ausência", contou Thiago ao jornal inglês "The Guardian.

"Acho que minha ausência faz sentido, mas é tudo novo para mim e para ele (filho)”, completou.

Apesar da idade avançada, o zagueiro não fechou as portas para a Seleção. Ele garantiu estar à disposição, caso desejem convocá-lo.

"Eu deixo isso aberto e deixo isso para eles. Não vou dizer que estou fora da Seleção. Se quiserem me convocar para a Copa América ou para as eliminatórias para ajudar de alguma forma, estou à disposição. Se me quiserem pelo que estou mostrando pelo Chelsea, estou aqui. Estarei sempre de portas abertas para a Seleção", finalizou.

Ao todo, Thiago Silva disputou 113 partidas pela seleção brasileira, o que o coloca na oitava colocação no ranking de jogadores que mais vestiram a amarelinha. Atuou nas Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022 e conquistou os títulos da Copa América, em 2019, e da Copa das Confederações, em 2013.