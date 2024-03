André e Jhon Arias são dois dos principais jogadores do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

André e Jhon Arias são dois dos principais jogadores do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/03/2024 12:26 | Atualizado 28/03/2024 13:44

Rio - O Fluminense voltou aos treinamentos nesta quinta-feira (28) e contou com o retorno de dois jogadores fundamentais para o elenco. André e Jhon Arias voltaram ao Tricolor após defenderem, respectivamente, as seleções do Brasil e da Colômbia na última Data Fifa.

André jogou por 45 minutos durante a última data-fifa. Após ficar no banco de reservas contra a Inglaterra, o volante entrou no segundo tempo da partida contra a Espanha e ajudou o Brasil a buscar o empate por 3 a 3 após sair perdendo na etapa inicial.

Já Arias foi titular nas duas partidas que a Colômbia disputou, atuando nos 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre a Espanha e em 67 no triunfo por 3 a 2 sobre a Romênia, onde o jogador, inclusive, fez seu primeiro gol pelos "Cafeteros".

Os dois jogadores são peças fundamentais para o time do Fluminense que espera começar com o pé direito na busca pelo bicampeonato da Libertadores. A primeira partida do Tricolor pela competição será contra o Alianza Lima, e acontecerá na próxima quarta-feira (3) às 21h30, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima.