Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileiraRodrigo Buendia/AFP

Publicado 10/01/2024 15:26 | Atualizado 10/01/2024 15:43

Rio - A CBF confirmou, na tarde desta quarta-feira (10), Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira. O treinador de 61 anos, que deixou o São Paulo para assumir o comando do Brasil, será apresentado nesta quinta (11), às 15h (de Brasília), na sede da entidade.

Em seu novo desafio na Seleção, Dorival chegará com os auxiliares Lucas Silvestre, que também é seu filho, e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende. Pelo acordo com o São Paulo, Lucas seguirá comandando os treinos no clube até a chegada de um novo treinador.

Mesmo com a instabilidade política na CBF, Dorival decidiu topar o desafio. O treinador sempre teve o sonho de dirigir a Seleção e ficou balançado com a oportunidade.

Para assumir o Brasil, Dorival teve que deixar o São Paulo. Ele chegou ao Morumbi em abril de 2023 e conduziu o time ao inédito título da Copa do Brasil, mas optou por rescindir o contrato para aceitar o convite da CBF.

Recentemente, Dorival também teve passagem marcante pelo Flamengo. Em 2022, marcou seu nome na história do clube carioca ao sagrar-se campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mesmo assim, a diretoria rubro-negra optou por não renovar seu contrato ao fim da temporada.

Paulista de Araraquara, Dorival Júnior iniciou sua carreira em 2002. Antes de viver seu auge comandando Flamengo e São Paulo, o treinador também teve passagens por Ferroviária, Figueirense, Fortaleza, Avaí, Juventude, Criciúma, Sport, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético-MG, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Athletico e Ceará.