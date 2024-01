Dorival Júnior será o novo técnico da seleção brasileira - Foto: RUBENS CHIRI/Perspectiva/São Paulo

Dorival Júnior será o novo técnico da seleção brasileira

Publicado 07/01/2024 18:09 | Atualizado 07/01/2024 18:22

São Paulo - Na tarde domingo, 7, o técnico Dorival Júnior falou pela primeira vez sobre a ida para a seleção brasileira. Ao site oficial do São Paulo, que confirmou o pedido de desligamento do treinador para assumir a Canarinho, Dorival comemorou o acerto e valorizou o período em que esteve no Tricolor Paulista. Ele também elogiou a diretoria e a presidência do clube e fez agradecimentos.

"É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio", disse o treinador.

Dorival estava à frente do São Paulo desde abril de 2023. Com ele, o Tricolor Paulista conquistou o inédito título da Copa do Brasil e, consequentemente, garantiu vaga na próxima edição da Libertadores.

“O convite feito ao Dorival é mais uma prova de que estamos no caminho certo. Em 2021, a CBF já havia chamado Muricy Ramalho, que seguirá no São Paulo até o fim da minha gestão. Agora, foi a vez do Dorival, que tinha uma proposta de reajuste e ampliação do contrato com o São Paulo também até o fim da minha gestão, em 2026, com todas as garantias para uma estabilidade. Resta desejar boa sorte em seu novo desafio”, disse o Presidente do São Paulo, Julio Casares.

A seleção brasileira, vale lembrar, estava sem um comandante desde sexta-feira, quando o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, demitiu Fernando Diniz. Desde então, Dorival era o favorito para assumir o cargo.

Em comunicado, o clube paulista informou que os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, da comissão de Dorival Júnior, comandarão as atividades de pré-temporada do time até que o São Paulo defina a contratação de um novo técnico.