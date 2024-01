Lucas Halter é o novo reforço para a defesa do Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 07/01/2024 13:43

O Botafogo anunciou neste domingo (7) a contratação do zagueiro Lucas Halter, que pertencia ao Athletico-PR, mas atuou no Goiás no último Campeonato Brasileiro. Ele assinou contrato com o Alvinegro até o final de 2027.

LUCAS HALTER É DO GLORIOSO!



Zagueiro de 23 anos é o novo reforço do Fogão para temporada. O atleta está a caminho do Rio de Janeiro para realização de exames. Seja bem-vindo, xerife! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/KzIHjMDliM — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 7, 2024 O Botafogo também falou no anúncio que Lucas Halter está a caminho do Rio para a realização de exames médicos. O zagueiro, que chega para suprir à saída de Adryelson para o Lyon, se apresentará com o restante do elenco alvinegro neste domingo (7), data marcada como o início dos trabalhos em 2024. O Botafogo também falou no anúncio que Lucas Halter está a caminho do Rio para a realização de exames médicos. O zagueiro, que chega para suprir à saída de Adryelson para o Lyon, se apresentará com o restante do elenco alvinegro neste domingo (7), data marcada como o início dos trabalhos em 2024.

Lucas Halter era um nome que agradava à diretoria e ao treinador Tiago Nunes, que viu o atleta surgir nas categorias de base do Athletico-PR enquanto era o comandante da equipe. O Botafogo desembolsou 2 milhões de dólares (R$ 9,6 milhões, na cotação atual) para a contratação do zagueiro de 23 anos.

Lucas Halter atuou as duas últimas temporadas no Goiás por empréstimo, entretanto, foi em 2023 onde ele ganhou sua maior projeção. O zagueiro atuou em 54 jogos pelo Esmeraldino na última temporada, e balançou as redes seis vezes.