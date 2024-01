Reapresentação do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/01/2024 19:01

Rio - A pré-temporada de 2024 começou para o Botafogo neste domingo, 7. Pela manhã, a comissão técnica, a gestão e o staff se reapresentaram no Espaço Lonier e tiveram reuniões de planejamento. Já os jogadores chegaram ao CT na parte da tarde. O dia contou com novidades nos dois turnos.

Fábio Matias foi apresentado como novo auxiliar-técnico permanente do Botafogo. Ele estava no Red Bull Bragantino e soma passagens também pelas categorias de base de Flamengo, Internacional e Grêmio, por exemplo. Experiente, Fábio já foi campeão do Brasileirão sub-20 e da Copinha.

Outra cara nova no Botafogo é Augusto Oliveira, o novo Gerente Executivo de Futebol. Dentre as funções, ele irá atuar na gestão do Departamento de Futebol e na liderança da Base. Assim, terá ligação direta com o Diretor de Futebol, André Mazzuco. Oliveira, no entanto, não marcou presença no Lonier, uma vez que está em São Paulo, com o time sub-20, que disputa a Copinha.

O Alvinegro também criou uma nova área no organograma com o intuito de fortalecer o desenvolvimento do Núcleo de Saúde e Performance, chefiado por Marcos Cezar. Assim, o então fisiologista Dailson Paulino foi promovido ao cargo de Cientista de Dados e será responsável por coordenar o setor de ciência, tecnologia e inovação. O novo fisiologista do Glorioso é Rodrigo Saar, que estava no Cruzeiro.

Lucas Halter, à esquerda, e John, à direita, são reforços do Botafogo Foto: Vítor Silva/Botafogo

Na parte da tarde, os jogadores se reapresentaram. Eles passaram pelas tradicionais baterias de exames médicos e testes físicos para análise de saúde.

Quatro reforços do Glorioso marcaram presença na reapresentação. São eles: Emerson Urso, que chegou após disputar a última Série B pelo Ituano; Jeffinho, emprestado pelo Lyon; John, goleiro que pertencia ao Santos e estava no Valladolid; e Lucas Halter, que pertencia ao Athletico e jogou a última temporada pelo Goiás.

Cabe lembrar que o Glorioso tem acertos encaminhados com Jefferson Savarino, atacante que estava no Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e o zagueiro Alexander Barboza, ex-Libertad. A tendência é de que ambos sejam anunciados nos próximos dias.