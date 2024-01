Rollheiser em ação pelo Estudiantes, da Argentina - Divulgação

Publicado 07/01/2024 12:22

O meia Benjamín Rollheiser não será jogador do Botafogo. O argentino, que vinha sendo sondado pelo Alvinegro para a próxima temporada, acertou com o Benfica, onde assinará contrato válido até 2029. As informações são do jornal português "Record".

O Benfica desembolsará 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) para a contratação de Rollheiser, que pertencia ao Estudiantes. Entretanto, o clube argentino ainda negocia com o Benfica sobre a possibilidade de contar com o meia por mais seis meses. Isso vai depender da possível transferência de Gonçalo Guedes ao Villarreal: caso o atacante saia para a Espanha, Rollheiser chegaria em janeiro para suprir sua saída.

O Botafogo ofereceu uma oferta salarial mais vantajosa que o Benfica para Rollheiser. Entretanto, a vontade do argentino era se transferir para o futebol europeu. O meia foi o principal destaque do Estudiantes, onde fez 12 gols e sete assistências em 57 jogos na última temporada.