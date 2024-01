Faixa com provocação de torcedores do Flamengo ao Fluminense - Foto: Reprodução

Faixa com provocação de torcedores do Flamengo ao FluminenseFoto: Reprodução

Publicado 07/01/2024 17:27

Rio - Torcedores do Flamengo aproveitaram o domingo ensolarado para provocar o rival Fluminense. Dois aviões voaram sobre a orla da Barra da Tijuca ao Leme com duas faixas, que levaram as seguintes mensagens: "E no Rio não tem outro igual!"; e "Venceu quem pagou a Série B". A letra de ambas as faixas estavam nas cores vermelha e preta.

Torcedores do Flamengo exibem faixa em avião na orla do Rio e provocam Fluminense: "No Rio não tem outro igual" pic.twitter.com/zbPnjHlw8P — Sou Rubro-negro de Coração (@sourubronegrooo) January 7, 2024

A sentença "E no Rio não tem outro igual" é um trecho da música da torcida do Flamengo. Ela faz referência ao fato do Rubro-Negro ser o único carioca campeão mundial.

Já "venceu quem pagou a Série B" é uma provocação pela ascensão do Fluminense da Série C para a A, sem jogar a segunda divisão. Nesse sentido, a frase também faz uma referência ao Manchester City.

Campeão do mundo na decisão diante do Tricolor, em dezembro do ano passado, o Manchester City também já caiu para a terceira divisão. No entanto, retornou à elite do futebol local depois de disputar a segunda divisão.