Liverpool se classificou para a quarta fase da Copa da Inglaterra ao vencer o Arsenal por 2 a 0AFP

Publicado 07/01/2024 15:22

Em partida válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra, o Liverpool venceu o clássico com o Arsenal no Emirates Stadium pelo placar de 2 a 0 e eliminou o rival da competição. Kiwior, contra, e Luís Díaz, foram os autores dos gols dos Reds.

O primeiro tempo da partida ficou marcado pelo domínio do Arsenal sobre o Liverpool, que veio desfalcado com as ausências de nomes como Van Dijk e Salah. No entanto, faltou capricho aos Gunners, que perderam sua melhor chance logo aos 10 minutos, com chute de Odegaard no travessão. Os Reds tiveram sua melhor aos 44, com um arremate de Alexander-Arnold defendido por Ramsdale e que ainda bateu no travessão.

O segundo tempo teve um equilíbrio maior. O Arsenal perdeu grandes chances com Saka, aos 12, 14 e 27 minutos, assim como o Liverpool também desperdiçou bons ataques, como a grande defesa de Ramsdale aos 31 minutos, após chute de Luis Díaz e a cabeçada de Diogo Jota no travessão aos 32.

Entretanto, o Liverpool contou com a sorte para fazer o gol que abriu o placar. Em cobrança de falta cobrada para a área aos 34 minutos, o lateral Kiwior, do Arsenal, mandou contra a própria rede de cabeça e fez o primeiro gol da partida.

O Arsenal até tentou se recuperar com as entradas de Trossard e Smith Rowe no fina da partida. Porém, foi o Liverpool que alterou novamente o placar. Aos 49, Luis Díaz recebeu uma bola invertida por Diogo Jota, cortou para o meio e chutou no ângulo esquerdo do goleiro Ramsdale, garantindo a vitória para os Reds.