Dorival Júnior na área técnica antes de jogo do São PauloFoto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Publicado 07/01/2024 16:42

São Paulo - Dorival Júnior será o novo técnico da seleção brasileira. O treinador aceitou o convite do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e a tendência é de que ele seja oficializado já nos próximos dias. A informação foi dada primeiro pelo jornalista André Hernan, do "Uol".

Com isso, Dorival deixará o São Paulo. Ele chegou ao Tricolor Paulista em abril de 2023 e conduziu o time ao inédito título da Copa do Brasil. Agora, acertará os últimos detalhes da rescisão de contrato para iniciar o trabalho na Canarinho.

Em 2022, comandou o Flamengo entre junho e o fim daquele ano. Apesar do curto período tempo, marcou o nome na história do clube ao sagrar-se campeão da Libertadores e da Copa do Brasil daquela temporada.