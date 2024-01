Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/01/2024 19:50

Rio - Júnior Pedroso, agente de Gabigol, rebateu as declarações do presidente do Corinthians, neste domingo, 7, e destacou que não abriu negociações com o clube paulista em momento algum. Além disso, ressaltou que há um acordo verbal de renovação com o Rubro-Negro.

"Em resposta à declaração do presidente do Corinthians, levando em consideração o respeito máximo ao Sr. Augusto Melo e a instituição Corinthians, mas precisamos esclarecer um ponto importante da declaração dada por ele. Não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre, deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer", disse Júnior Pedroso, em nota oficial.

ENTENDA O CONTEXTO

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, concedeu entrevista coletiva neste domingo, 7. Nela, afirmou ter feito uma oferta pelo atacante do Flamengo.



"Tudo certo, diferente do que muita gente fala, tudo conversado, Flamengo, Corinthians, empresário, proposta, cinco anos de contrato... Diferente do que muita gente fala. Tudo pronto, só dependendo deles, um para o outro, mas existe um limite. Era meu foco, sempre deixei claro, nunca neguei isso, era um atleta que gostaria de ver com a camisa do Corinthians, assim como tenho certeza que ele também quer. Mas tem um limite, a gente falou: 'até tal dia espera' (...) Eu tive que desistir, daqui a pouco todo mundo se encaixa e eu fico sem ninguém. A gente tinha três centroavantes sendo monitorados, Gabigol e mais dois", disse Augusto Melo.