Rubens Lopes, presidente da Ferj - Luciano Belford

Publicado 10/01/2024 20:59

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) assinou contrato com a empresa "Good Game!", que ficará responsável pela análise de arbitragem em jogos do Campeonato Carioca. O grupo ficou conhecido por ter sido contratado por John Textor, acionista da SAF do Botafogo, para um estudo sobre erros na última edição do Campeonato Brasileiro.

A "Good Game!" fará 18 relatórios ao todo, sendo clássicos, semifinais e finais do Cariocão incluindo a Taça Rio, disputada do 5º ao 8º colocados na primeira fase.

Nesta quarta-feira (10), representantes de Botafogo (advogado André Alves), Flamengo (presidente Rodolfo Landim), Fluminense (advogados Marcelo Penha e Aníbal Rouxinol) e Vasco (CEO Lucio Barbosa) estiveram na sede da Ferj juntos a um porta-voz dos outros clubes participantes.