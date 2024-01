Liverpool abriu vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa - Paul Ellis/AFP

Publicado 10/01/2024 19:18

Inglaterra - O Fulham teve a esperança de bater o Liverpool nesta quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga inglesa, mas acabou derrotado por 2 a 1, no Anfield. Depois de abrir o placar com um gol marcado pelo brasileiro Willian, no primeiro tempo, o time visitante sucumbiu frente ao poderio do time comandado pelo técnico Jürgen Klopp. Os gols da virada foram marcados por Curtis Jones e Gakpo.

Para a chegar à final, o Liverpool precisa de ao menos um empate no jogo de volta, marcado para dia 24 de janeiro, na casa dos adversários. Já o Fulham precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou conseguir uma vantagem de um gol para levara a decisão à prorrogação. Na outra semifinal, o Chelsea perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 para o Middlesbrough, na terça.

A partida desta quarta foi de poucas chances no primeiro tempo. Sem Salah, que está com a seleção do Egito para a disputa da Copa Africana das Nações e pode ser desfalque até o início de fevereiro, Jürgen Klopp escalou um trio de ataque com Darwin Núñez, Diogo Jota e Luis Díaz, que não chegou a produzir em grande volume, diferentemente da dupla brasileira do Fulham. Aos 18 minutos, o belgo-brasileiro Andreas Pereira aproveitou uma falha de Van Dijk para ficar com a bola e servir Willian, que colocou na rede com um chute rasteiro.

NO segundo tempo, embora tenha dado espaços, o Liverpool melhorou e criou mais oportunidades, como finalizações de Curtis Jones e Mac Allister defendidas pelo goleiro Leno. Até que, com um intervalo de cerca de três minutos, marcou o gol do empate e da virada. Um chute de fora da área de Jones, desviado no meio do caminho, igualou o placar, aos 22, pouco antes de Gakbo, que saiu do banco receber de Darwin Núñez e sacramentar a virada.

Em vantagem, o Liverpool continuou procurando o ataque e chegou a assustar o adversário, principalmente em lances protagonizados por Núñez, o mais disposto entre os homens de ataque do time de Anfield. O Fulham, por sua vez, foi ao campo de defesa adversário de forma muito pontual, sem a eficiência necessária para buscar ao menos o empate.