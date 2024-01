Briga de sinalizadores entre torcedores de Lazio e Roma - Reprodução

Briga de sinalizadores entre torcedores de Lazio e RomaReprodução

Publicado 10/01/2024 17:45

Rio - O clássico entre Lazio e Roma, nesta quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa da Itália, ficou marcado por cenas de terror na arquibancada do Estádio Olímpico. Torcedores das equipes brigaram com sinalizadores antes do início da partida. O confronto, no entanto, não atrasou o pontapé inicial.

A Lazio venceu a Roma por 1 a 0, com gol de pênalti de Mattia Zaccagni, no segundo tempo, e garantiu a vaga na semifinal da Copa da Itália. O clássico terminou em confusão e com três expulsões. Pedro foi expulso do lado da Lazio, enquanto Azmoun e Mancini foram expulsos pela Roma.

Foi o quarto jogo de invencibilidade da Lazio contra Roma. O time de Maurizio Sarri busca o oitavo título de sua história na Copa da Itália. O último título foi em 2019. O adversário da semifinal será definido no duelo entre Juventus e Frosinone, nesta quinta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Juventus Stadium.