Lucas Paquetá AFP

Publicado 10/01/2024 17:30

Rio - Com uma lesão na panturrilha direita, Lucas Paquetá, de 26 anos, irá desfalcar o West Ham nas próximas partidas. Apesar do momento complicado, o brasileiro encontrou um tempo para mostrar bom humor nas redes sociais. Ao comentar a previsão do portal "Sky Sports" para sua recuperação, o meia brincou: "Que isso gente kkkk cada hora aumenta um mês, calma lá", publicou no Twitter.

Paquetá se lesionou no empate em 1 a 1 com o Bristol City, no último domingo, pela Copa da Inglaterra. Ele precisou ser substituído com apenas 14 minutos.



De acordo com informações do "The Guardian", Paquetá buscará consultas com especialistas para tentar diminuir o período de recuperação. Com a previsão, ele corre risco de perder jogos importantes da Premier League, contra Sheffield United, Bournemouth, Manchester United e Arsenal.



O brasileiro é um dos principais nomes do West Ham na temporada, com cinco gols e seis assistências em 27 jogos. Atualmente, ele ocupa a sexta posição, com 34 pontos.