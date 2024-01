Luiz Felipe Scolari é o técnico do Atlético-MG - Pedro Souza / Atletico

Publicado 10/01/2024 16:25

Belo Horizonte - Luiz Felipe Scolari, do Atlético-MG, afirmou ter um acordo com a família para, ao final da temporada de 2024, se aposentar do cargo de técnico. A declaração foi feita nesta quarta-feira (10), na primeira coletiva do ano, na Cidade do Galo, Centro de Treinamento da equipe mineira.

"A princípio, já está acertado que, no final do ano, eu deixarei de ser técnico de futebol. Isso foi o que eu combinei com a família, mas não sabemos, pode ser que um dia mude né. O Victor está fazendo sinal que vai mudar. Eu me sinto bem", disse Felipão.

Felipão está no Atlético desde junho do ano passado, quando voltou atrás após anunciar aposentadoria no Athletico-PR. O experiente treinador, de 75 anos, assumiu a equipe na 11ª rodada, quando o Galo ocupava a 5ª colocação, com 19 pontos. Depois de um começo de trabalho ruim, conseguiu arrancada no segundo turno e terminou o Brasileirão na terceira posição, com 66 pontos.

"Eu me sinto em condições físicas e mentais ideais. Eu tenho uma equipe maravilhosa nas mãos. É uma condição de trabalho que me deixa totalmente satisfeito. Eu fui criado dentro do futebol. Por mais que eu queira terminar a minha carreira como técnico de futebol, ainda me motivo muito para todos os jogos e para todos os treinamentos", destacou.