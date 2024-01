Torcedor dos Lakers acertou arremesso em jogo da NBA e ganhou 100 mil dólares - Reprodução

Publicado 10/01/2024 15:24

EUA - Um torcedor do Los Angeles Lakers mostrou qualidade com a bola laranja e faturou uma bolada no intervalo da partida contra o Toronto Raptors, pela NBA, na madrugada desta quarta-feira (10). Diante de todo o elenco, o fã acertou um arremesso do meio da quadra e venceu o desafio levando para casa um cheque no valor de 100 mil dólares R$ 490 mil na cotação atual).

A brincadeira é armada em todos os jogos na Crypto.com Arena, casa dos Lakers, e o valor estava acumulado. Há um mês, outro torcedor havia tentado o arremesso, mas acabou se lesionando.

Em quadra, a equipe do astro LeBron James levou a melhor com o placar apertado de 132 a 132. O pivô Anthony Davis foi o cestinha do jogo com 41 pontos anotados e 11 rebotes.