Clássico entre Brasil e Argentina teve confusão nas arquibancadas - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Clássico entre Brasil e Argentina teve confusão nas arquibancadasReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 10/01/2024 13:50

Rio - A CBF foi multada pelo Comitê Disciplinar da Fifa em 70 mil francos suíços (cerca de R$ 403 mil) pela pancadaria nas arquibancadas do Maracanã durante o clássico entre Brasil e Argentina , no dia 21 de novembro, pelas Eliminatórias. A confusão atrasou o início da partida em 27 minutos.

O órgão dividiu a multa da CBF em duas partas: a primeira, de 50 mil francos suíços, por “falha em garantir a lei e a ordem no local do jogo”, e a segunda, de 20 mil francos suíços, por “falta de disciplina nos arredores do estádio”. Além disso, a entidade também foi punida por uma invasão de campo no jogo entre Brasil e Bolívia, na estreia das Eliminatórias.

Pelo artigo em que a CBF foi denunciada, a expectativa era de uma punição mais severa, como jogar de portões fechados. No entanto, apenas a multa foi aplicada.

Quem também recebeu punição foi o volante Joelinton, expulso no segundo tempo do clássico por acertar o rosto de De Paul. Ele foi suspenso por dois jogos e não poderá atuar contra Equador e Paraguai, em setembro.