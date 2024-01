Taça da Copinha - Foto: Divulgação/X @Copinha

Publicado 10/01/2024 20:14 | Atualizado 10/01/2024 20:18

São Paulo - Um homem foi indiciado pelo crime de manipulação de resultado, previsto na Lei Geral do Esporte, após a denúncia de um jogador da Copinha. O atleta, que prefere não se identificar, relatou que recebeu uma oferta de R$ 10 mil via mensagem de aplicativo. A proposta era para sofrer dois gols no primeiro tempo na partida entre Nacional e Avaí, que aconteceu na última terça-feira.

Por causa da situação, o atleta procurou a Federação Paulista de Futebol (FPF) e fez a denúncia. O delegado Cesar Saad, da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), identificou o aliciador, que confessou o crime. A informação do caso foi dada primeiro pelo site "ge".

Vale ressaltar que, apesar da tentativa de manipulação, a partida correu sem interferência externa. Dentro e campo, o Avaí venceu o Nacional, em partida válida pela última rodada do Grupo 32.

Com o resultado, o Avaí chegou aos nove pontos e avançou à segunda fase como o líder do grupo. Já o Nacional somou apenas um ponto e se despediu da competição.