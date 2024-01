Real Madrid se classificou para a final da Supercopa da Espanha ao vencer o Atlético de Madrid por 5 a 3 - AFP

Publicado 10/01/2024 18:47

Em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha, que ocorreu Mrssol Park, na Arábia Saudita, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid na prorrogação pelo placar de 5 a 3. Rudiger, Mendy, Carvajal, Savic, contra, e Brahim Díaz marcaram os gols do clube merengue. Os tentos colchoneros foram feitos por Hermoso, Griezmann e Rudiger, contra.

Com o resultado, o Real Madrid aguarda o vencedor entre Barcelona e Osasuna, que se enfrentam na próxima quinta-feira (11), às 16h, para saber quem enfrentará na grande final.

PRIMEIRO TEMPO

A primeira etapa ficou marcada pela enorme quantidade de gols. O primeiro saiu logo aos sete minutos de partida: em cobrança de escanteio para a área do Real Madrid, o zagueiro Mario Hermoso subiu sozinho e abriu o placar para o Atlético de Madrid.

A virada, entretanto, aconteceu em um intervalo de nove minutos. Aos 20, em cobrança de escanteio batida para a área, o zagueiro Rudiger subiu entre dois zagueiros do Atlético de Madrid e empatou a partida; já aos 29, Carvajal cruza rasteiro para a área e o lateral-esquerdo Mendy dá um toque sutil de pé esquerdo que faz a bola parar no fundo do gol de Oblak, deixando o Real Madrid na frente.

Esse gol, porém, não foi o último do primeiro tempo. Aos 36, o Atlético de Madrid empatou a partida com um gol de Griezmann, que fez uma bela jogada no meio de campo e chutou com o pé direito no canto esquerdo do goleiro Kepa. Com o tento, o francês se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 174 gols.

SEGUNDO TEMPO

O jogo deu uma esfriada no início do segundo tempo. Porém, as duas equipes continuaram tendo chances perigosas, como o chute cruzado do brasileiro Samuel Lino aos oito minutos para o Atlético e a finalização perigosa de Carvajal aos 25 para o Real, que obrigou Oblak a fazer uma boa defesa.

Aos 32, entretanto, o Atlético de Madrid voltou a ficar na frente do placar de maneira bizarra. Riquelme cruzou para a área, Kepa, em contato com o atacante Morata, tenta afastar a bola, mas ela acaba encostando em Rudiger e entra para o gol. Os jogadores do Real reclamaram muito, pedindo uma falta do atacante colchonero sobre o goleiro. Apesar das reclamações, o juiz assinalou o tento.

O jogo, todavia, não acabou. Aos 39, Vini Jr fez boa jogada pela esquerda e chuta, mas Oblak defende. O sérvio, entretanto, deu rebote, e Bellingham finalizou, com a bola sendo tirada pela defesa do Atlético. A sobra ficou com Carvajal, que acertou um chutaço no ângulo direito do gol colchonero e empatou a partida.

PRORROGAÇÃO

Com o tento do lateral espanhol, a partida foi para a prorrogação. O jogo no tempo complementar, entretanto, foi muito estudado, e não teve grandes chances de gols.

Apesar desse cenário, o Real Madrid conseguiu marcar o gol que o garantiu na final da Supercopa da Espanha. Carvajal cruza para dentro da área do Atlético em direção a Joselu. O atacante espanhol cabeceou, a bola bateu em Savic e entrou na meta de Oblak, garantindo os merengues na grande decisão.

O jogo ainda teve tempo para um último gol. Oblak se lançou ao ataque na cobrança de escanteio na busca do gol do empate e deixou o gol vazio. Após a defesa do Real isolar a bola, Brahim Díaz correu mais rápido que o goleiro, pegou a bola e chutou no gol vazio, dando números finais ao jogo.