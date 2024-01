Lateral-direito uruguaio Varela fez apenas 27 jogos com o Flamengo desde 2022 - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2024 17:35

Rio - Pouco utilizado pelo Flamengo na última temporada e com contrato até o fim de 2024, o lateral-direito uruguaio Varela entrou na mira do Independiente. Em entrevista, o ex-jogador Carlos Tevez, técnico da equipe argentina, revelou que pediu a contratação do defensor, de 30 anos.

"Nós pedimos (Varela), mas as negociações com os clubes brasileiros são muito difíceis pelos altos contratos que eles pagam. Temos que ser cautelosos e ver até onde podemos ir", disse Tevez, à "TyC Sports".

Guillermo Varela chegou ao Flamengo em julho de 2022, mas soma apenas 27 jogos com a camisa rubro-negra. Jogador de Copa do Mundo com a Celeste no ano em questão, o lateral disputa posição com dois jovens, Matheuzinho e Wesley, e aparece como terceira opção.

Em meio ao interesse do Independiente, Varela se reapresentou com o restante do elenco do Flamengo na última segunda-feira (8), no CT Ninho do Urubu. Tite deu início aos trabalhos de pré-temporada visando o Estadual.