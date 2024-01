Zico e De La Cruz conversaram no CT do Ninho do Urubu - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/01/2024 12:54

Nico de La Cruz se apresentou no CT Ninho do Urubu nesta quarta-feira (10) e teve uma surpresa, ao encontrar Zico. Os dois trocaram algumas palavras e o uruguaio ouviu do maior ídolo do Flamengo algumas palavras de apoio.

Nico de La Cruznesta quarta-feira (10) e teve uma surpresa, ao encontrar Zico. Os dois trocaram algumas palavras e o uruguaio ouviu do maior ídolo do Flamengo algumas palavras de apoio.

"Bem-vindo. Sorte para você... Tranquilo, tranquilo, jogo a jogo. Vamos voltar a erguer as copas", disse Zico, em referência principalmente à conquista da Libertadores.



"Agora sim estamos juntos e caminhando juntos", devolveu De La Cruz.





Principal reforço do Flamengo para 2024, o uruguaio chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira (9) e teve o primeiro contato com alguns torcedores que foram ao aeroporto recepcioná-lo. De La Cruz contou que recebeu outras propostas , mas optou por escolher o Flamengo para a nova fase da carreira.

"Estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família, um novo projeto de vida muito importante para nós também, passar a uma equipe tão grande como Flamengo. Estamos muito contentes", afirmou em entrevista à FlaTV.