Werton é o artilheiro do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/01/2024 15:55

Rio - O Flamengo acertou o empréstimo do atacante Werton para o Santa Clara, de Portugal. De acordo com o 'ge', os times já trocam os documentos para selar a negociação. O jovem, de 20 anos, é o artilheiro do Rubro-Negro na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Werton assinará contrato com o time português válido até junho de 2025. O atual vínculo com o Flamengo, que expira em dezembro de 2024, será ampliado até julho de 2026.

Antes de vivenciar a primeira experiência na Europa, o atacante disputará duas partidas pelo Carioca de profissionais, contra o Nova Iguaçu (dia 21) e Portuguesa (27). Na sexta-feira, se apresenta no Ninho do Urubu para a preparação de olho no estadual.



O Santa Clara não pagará pelo empréstimo do jogador. Há uma cláusula com opção de compra no fim do período de cessão avaliada em um milhão de euros (cerca de R$ 5 milhões).